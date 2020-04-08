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8 апреля • обновлено в 17:41
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Алина Рашевская

Стало известно о состоянии девочки, пострадавшей при пожаре на Днепропетровщине

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Семилетняя девочка, которая 5 апреля серьезно обгорела при пожаре в собственном доме в селе Новоподгородном на Днепропетровщине, продолжает борьбу за жизнь. На данный момент она находится в реанимации областной детской клинической больницы.

Состояние ребенка по-прежнему остается критическим. Пострадал не только кожный покров, но и все внутренние органы, сообщает "Відкритий".

Прогнозы врачей неутешительные – при таких травмах выживают единицы. Лечение требует дорогостоящих лекарств и оборудования, которого больница не имеет.

Пожар под Днепром

Пожар под Днепром

Коллаж

“Около 7 часов вечера я понял, что у моих соседей дом горит. Когда дверь в доме открылась, оттуда вышла эта девочка и она была полностью обгоревшая. Ребенка схватили сразу, посадили в машину и отправили в скорую. Печка стояла на месте, как мы думаем, ребенок чем-то игрался, подпалил, пытался тушить, но не смог. Она была со своим 5-летним братом. Мальчик не пострадал вообще, но он в шоке. Мама детей подрабатывала в магазине рядом с домом и она решила двух своих детей закрыть в доме, чтобы они ей не мешали”, – рассказал сосед семьи Серегин Леонид Игоревич.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Новоподгородное во время пожара в частном доме пострадала 7-летняя девочка. Ребенок получил 60% ожогов тела и был госпитализирован в реанимационное отделение.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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