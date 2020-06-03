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3 июня • обновлено в 13:35
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Пьяный мужчина расстрелял подростка из охотничьего ружья на Днепропетровщине. Фото

1.5т
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В поселке Елизаветовка Днепропетровской области 2 июня 47-летний местный житель устроил стрельбу из собственного ружья на берегу реки.

В результате пострадал 16-летний подросток, который в это время занимался спортом у водоема. Предварительно, стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения и не заметил парня, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Пьяный мужчина расстрелял подростка под Днепром

Пьяный мужчина расстрелял подростка под Днепром

Сегодня

Юноша получил огнестрельные ранения головы, правого предплечья и грудной клетки. Они не были смертельными.

Злоумышленника доставили в отделение полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пьяный мужчина расстрелял подростка под Днепром

Пьяный мужчина расстрелял подростка под Днепром

ГУ НП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной. В результате одного из них забрала бригада скорой помощи.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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