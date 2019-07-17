Посреди Днепра поймали мужчину с кустом конопли. Фото и Видео

Вчера, 16 июля, в Днепре полиция поймала мужчину с кустом конопли.

Он рассказал полицейским, что выращивает коноплю на улице Хвойной. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео доскролльте до конца страницы).

В Днепре поймали мужчину с кустом конопли 24tv.ua

По словам 56-летнего мужчины, там он выращивает растения для себя.

Он сам показал полиции, где растет конопля Пресс-служба Национальной полиции Украины

Посев наркосодержащих растений правоохранители обнаружили в балке в Чечеловском районе. 80 растений вырвали, а их образцы отправили на экспертизу.

Мужчина вырастил 80 кустов конопли Пресс-служба Национальной полиции Украины

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит ограничение свободы на три года.

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