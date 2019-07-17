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Посреди Днепра поймали мужчину с кустом конопли. Фото и Видео

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Вчера, 16 июля, в Днепре полиция поймала мужчину с кустом конопли.

Он рассказал полицейским, что выращивает коноплю на улице Хвойной. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео доскролльте до конца страницы).

В Днепре поймали мужчину с кустом конопли

В Днепре поймали мужчину с кустом конопли

24tv.ua

По словам 56-летнего мужчины, там он выращивает растения для себя.

Он сам показал полиции, где растет конопля

Он сам показал полиции, где растет конопля

Пресс-служба Национальной полиции Украины

Посев наркосодержащих растений правоохранители обнаружили в балке в Чечеловском районе. 80 растений вырвали, а их образцы отправили на экспертизу.

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Мужчина вырастил 80 кустов конопли

Мужчина вырастил 80 кустов конопли

Пресс-служба Национальной полиции Украины

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит ограничение свободы на три года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ задержала торговца контрабандными наркотиками в Новомосковске.

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Тема
наркотрафик
Место
Украина Днепр
Теги
конопля Днепр наркотики Национальная полиция Украины
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