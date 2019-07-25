"Подрезал" фуру и скрылся: в Днепре из-за ДТП парализовано движение троллейбусов. Фото и видео

Водитель автомобиля Mercedes на польских номерах "подрезал" грузовик на виадуке на Слобожанском проспекте в Днепре и скрылся в неизвестном направлении.
Из-за ДТП остановилось движение электротранспорта, передает Информатор.
В Днепре произошло ДТП с участием грузовика
Информатор
Сообщается, что инцидент произошел в 8:30 четверга на пр. Слобожанском, 2д.
Чтобы избежать столкновения водителю грузового автомобиля пришлось резко затормозить, в результате чего находившиеся в фуре металлические конструкции пробили кабину.
В грузовике находились металлические конструкции
Информатор
Водитель фуры не пострадал
Информатор
Движение троллейбусов приостановлено
Информатор
В результате происшествия никто не пострадал, однако затруднено движение транспорта, а троллейбусы №3, №17 и №20 и вовсе не могут проехать.
На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции.
Как сообщают в пресс-службе Днепровского городского совета, на месте происшествия работает спецтехника КП "Днепровский электротранспорт", приостановлена работа троллейбусов №3 и №20.
Ориентировочное время восстановления движения - 13:00.
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