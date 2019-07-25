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"Подрезал" фуру и скрылся: в Днепре из-за ДТП парализовано движение троллейбусов. Фото и видео

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Водитель автомобиля Mercedes на польских номерах "подрезал" грузовик на виадуке на Слобожанском проспекте в Днепре и скрылся в неизвестном направлении.

Из-за ДТП остановилось движение электротранспорта, передает Информатор.

В Днепре произошло ДТП с участием грузовика

В Днепре произошло ДТП с участием грузовика

Информатор

Сообщается, что инцидент произошел в 8:30 четверга на пр. Слобожанском, 2д.

Чтобы избежать столкновения водителю грузового автомобиля пришлось резко затормозить, в результате чего находившиеся в фуре металлические конструкции пробили кабину.

В грузовике находились металлические конструкции

В грузовике находились металлические конструкции

Информатор

Водитель фуры не пострадал

Водитель фуры не пострадал

Информатор

Движение троллейбусов приостановлено

Движение троллейбусов приостановлено

Информатор

В результате происшествия никто не пострадал, однако затруднено движение транспорта, а троллейбусы №3, №17 и №20 и вовсе не могут проехать.

На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции.

Как сообщают в пресс-службе Днепровского городского совета, на месте происшествия работает спецтехника КП "Днепровский электротранспорт", приостановлена работа троллейбусов №3 и №20.

Ориентировочное время восстановления движения - 13:00.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Закарпатской области один из руководителей региональной Государственной фискальной службы устроил смертельную аварию.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ДТП транспорт
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