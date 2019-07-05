Под Днепром работники интерната украли у детей-сирот крупную сумму

В Желтых Водах Днепропетровской области сотрудники интерната присвоили деньги, которые были предназначены для детей.

Как отметили, они украли более 230 тыс. гривень, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Исполняющий обязанности директора интерната пользовался правом полного доступа к управлению банковскими счетами воспитанников. Он сговорился с воспитателем и перевел деньги, которые поступили на счета детей с государственного бюджета в качестве пенсионных выплат и выплат государственной социальной помощи, на свой счет.

В прокуратуре добавили, что работники интерната присвоили себе сумму почти 234 тыс. гривень.

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В суд направлен обвинительный акт по ч.3 ст.191 УК Украины (присвоение чужого имущества, которое находилось в ведении, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

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