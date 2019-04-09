"Сомнений не было": мошенники в Украине запустили новые циничные аферы

Аферисты придумывают все новые способы выманить деньги у доверчивых украинцев. Причем все чаще они работают очень тонко. Так, что жертвы даже не подозревают, как они передают все данные мошенникам.

Не стесняются преступники красть деньги даже у тяжелобольных людей, которым собирают средства на лечение всем миром. Их данные, карточки и телефоны легко найти в интернете. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Деньги заморозили в архиве банка

Самый распространенный способ украсть деньги – это выманить их с банковской карточки. Причем мошенники становятся все более изощренными и давят на жертв психологически.

Деньги

О том, как чуть не стала жертвой "развода", рассказала OBOZREVATEL Ксения Онищенко со Львовской области. Девушка работает руководителем по продажам в крупной компании.

"У меня в одном банке есть несколько счетов. Так мне удобно, одной карточкой я расплачиваюсь в интернете, другую использую для оплаты в магазинах и ресторанах. Есть накопительная, зарплатная. И вот как-то с утра начали приходить какие-то СМС из банка: то новость, то реклама, потому что у меня с карточки сняли 3 тыс. грн. И раздается звонок именно с банковского номера телефона. Молодой человек говорит уверенно, мол, он из службы безопасности моего банка, называет меня по имени отчеству. И сообщает, что мошенники украли у меня 3 тыс. грн, но им удалось эту сумму заморозить в архиве банка. Причем говорит он долго, минут 10, пока доходит до сути", – сообщила Ксения.

"Представитель службы безопасности банка" предложил Ксении заблокировать все ее счета. Причем он назвал все суммы на каждом счете вплоть до копеек. Это внушило уверенность, что он таки банковский сотрудник. Когда пришла СМС с кодом блокировки счетов, девушка ни в чем не сомневалась и передала эти цифры по телефону "банковскому работнику".

Схема по спасению денег

"Потом он мне предложил схему, как спасти мои деньги. Нужно было со всех счетов перечислить суммы на мою одну дебетовую карту. Это все происходило онлайн. Я согласилась, ведь деньги я перечисляю себе. Он все время задавал вопросы, назвал номер моего паспорта, мой адрес. И когда он спросил мое кодовое слово я назвала. Потому что сомнений у меня не было", – рассказывает Ксения.

Когда вся сумма Ксениных накоплений, а это примерно 100 тыс. грн, оказались на ее одной карте, что-то ей подсказало, что это может быть мошенничество. Она хотела быстро перевести деньги на карту мужа, и начала проводить операцию онлайн.

Мошенники входят в доверие

"Но они видели все, что я делала. Тут же он меня остановил и сказал, что если я сейчас это сделаю, то операция будет считаться мошеннической, банк ее заблокирует и мне придется очень долго доказывать свою правоту. Я остановилась", – говорит девушка.

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Причем разговор длился уже минут 40. Молодой человек просил подождать на линии, потом возвращался и извинялся, говорил, что он там что-то перепроверял. Затем он представил Ксении ее персонального менеджера Эльвиру Борисовну, которая должна была создать новую ячейку, куда девушка переведет деньги, а затем разбросает их по новым счетам.

"Но в момент, когда он сказал "введите номер карты Эльвиры Борисовны и переведите туда всю сумму", я вдруг проснулась. Я сказала:"Соедините меня с менеджером банка". Он соединил, ответил другой молодой человек, сказал, что все правильно. Но я все-таки не согласилась и сказала, что сейчас сама перезвоню в банк. Они начали меня уговаривать, мол, если сейчас закрою сессию, то украденные деньги не вернутся. Но я повесила трубку, перезвонила в банк, меня тут же соединили с отделом, где занимаются мошенничеством. Мои счета заблокировали, посоветовали заблокировать и номер телефона, обратиться в полицию и перевыпустить все карты", – вспоминает Ксения.

Воруют деньги у больных людей

Деньги Ксении удалось сохранить. Правда, далеко не всем так везет. Не так давно аферисты таким же способом выманили 180 тысяч гривен у женщины, больной раком. Мария Пардусон из Ровно собирала деньги на дорогостоящее лекарство, у нее 4 стадия онкологии и появились метастазы в легких. Весь город собирал нужную сумму.

Мария Пардусон news.bigmir.net

Она ожидала перевод крупной суммы, и когда ей позвонили с банка, она ничего не заподозрила. Они спросили, не ожидает ли она в ближайшее время платеж. Потом сказали, что деньги ей пришли, но от юридического лица, а это запрещено. Поэтому карту ей заблокируют. Звонили аферисты с номера, который был очень похож на банковский. Они предложили женщине свой выход из ситуации – мол, давайте переведем эти деньги на другой счет. Она согласилась.

Мошенники также очень долго беседовали с женщиной, отключались, переключались, потом снова возвращались, но просили не класть трубку. В результате вся сумма была украдена.

Сейчас Марии вновь собирают деньги на лечение. Кроме редкого препарата, ей необходимо пройти дорогой курс лечения.

Задержан один мошенник Факты

Не так давно полиция в Мариуполе задержала одного из мошенников, который вместе с подельником украл у онкобольного ребенка почти миллион гривен. Они разбросали эти деньги на девять различных счетов. Напарник не задержан, поскольку он находится в местах лишения свободы на неподконтрольной территории.

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