Крадут карточки и деньги: мошенники придумали новый способ обмана украинцев

В Украине набирает обороты новая схема мошенничества. Аферисты завладевают телефонными СИМ-карточками людей, к которым привязаны карты банков. С их помощью входят в личные электронные кабинеты и крадут деньги. Более того, они умудряются даже увеличить лимит на этих карточках и взять в кредит большие суммы.

Несмотря на то, что люди обращаются в полицию, ставят в известность финансовые учреждения, банки требуют от пострадавших вернуть все украденное, да еще в больших размерах и натравливают на них коллекторов. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Прислали СМС и заблокировали телефон

Житель Харьковской области Игорь Бабкин пострадал от этих мошенников еще 4 июня прошлого года. "Мне около 12 ночи, когда я был на работе, пришла СМС. Там было написано, что якобы я подал заявку на смену СИМ-карточки. И указан телефон, по которому следовало позвонить. Я только хотел позвонить, а телефон уже не работает!", — рассказал OBOZREVATEL Игорь Бабкин.

Пострадавший дозвонился на горячую линию Vodafone и сказал, что новую СИМку не заказывал. Затем успел в "Приватбанке" заблокировать карточку, там заверили, что операций по ней не было.

facebook.com Игоря Бабкина

facebook.com Игоря Бабкина

"А утром жена сообщила, что у нее не работает телефон. Потом позвонил мой друг и рассказал, что у него тоже не работает телефон", — говорит потерпевший.

Все втроем они отправились в отделение банка. "Там выяснилось, что мошенники перевели с моей "универсальной" карты деньги на карту для выплат. Всего 20 тысяч гривен. Но снять не успели. У жены же с картой проделали до полусотни операций. Таким образом мошенники показывали движение денег на карте, чтобы увеличить кредитный лимит. Всего же у нее сняли 37 тысяч. Это при том, что супруга карточкой не пользовалась, она госслужащий и карта была ей нужна, чтобы оформить электронную подпись, когда она заполняла декларацию. А у товарища нашего сняли 20 тысяч", — рассказывает Игорь Бабкин.

Нашли пять блокнотов с данными клиентов банка

Но далее произошла еще более интересная история. Игорь Бабкин буквально на следующий день перевыпустил карту "Привата". "Это была новая карта, которой я даже не воспользовался, не вставлял ее в банкомат, нигде не расплачивался. Через два дня у меня с нее также сняли 4 тысячи гривен, увеличив лимит!", — считает пострадавший.

Вскрывают личные кабинеты

Пострадавшие написали заявление в полицию. И как ни странно, следователь уже на другой день знал адрес мошенников.

"Эти преступники вскрыли наши Гугл-аккаунты, и там было видно с каких IP адресов к нам заходили. Полиция задержала эту мошенницу через несколько дней в Кривом Роге. Оказалось, что она бывшая сотрудница банка, работала в кредитном отделе. Всего у них более 40 подобных эпизодов", — говорит Бабкин.

Упреступников нашли целый арсенал устройств для обмана: устройство, с помощью которого взламывали аккаунты в Гугле, и с которых заходили в Приват 24, перевыпущенные телефонные карточки потерпевших, пять маршрутизаторов для замены IP, банковские карты, на которые переводились деньги. А также пять блокнотов, которые были исписаны личными данными других клиентов банков.

В полиции Харьковской области сообщили, что в ближайшее время дело передадут в суд. Всего за мошенниками числится 70 эпизодов, они завладели 350 тысячами гривен. В группу входила 30-летняя женщина и 25-летний мужчина, жители Лозовой. Им грозит наказание по ч.3 ст. 190 (мошенничество) и ч.2 ст. 185 (кража) УК Украины до восьми лет лишения свободы.

Крадут СИМ-карты

Банк требует деньги с потерпевших

Пострадавшие написали заявление в полицию, следователь нашел преступников, дело скоро дойдет до суда. Потерпевшие сообщили обо всем банку, но теперь им по несколько раз в день звонят из "Привата" и требуют вернуть украденные деньги. Т.е. до сих пор банк начисляет проценты на кредиты, которые увели мошенники.

"Получается, что теперь я банку должен 50 тысяч гривен. Мы этими карточками не пользовались, никому не передавали, а они говорят, что это мы передали данные третьим лицам. Денег на адвоката у нас нет, чтобы судиться с финансовым учреждением. Звонят эти из банка, я им говорю – подавайте на нас в суд. Не хотят", — возмущается пострадавший.

Адвокат Роман Марченко советует в таких случаях все равно добиваться от банка списания долга.

"Сначала нужно получить статус потерпевшего в рамках этого уголовного дела. Затем взять подтверждение у следователя о том, что произошли списания денег в пользу третьих лиц, которые на сегодняшний день являются обвиняемыми по уголовному делу. И с этими документами обратиться в банк, чтобы они провели соответствующие пересчеты. Если банк отказывается, то идти в суд. По-другому никак. У нас все делается либо добровольно, либо через суд", — сказал Марченко.

Банк требует деньги

В украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА) советуют украинцам переходить на контракт с мобильным оператором, либо проходить у него идентификацию. Если оператор будет знать ваши дополнительные данные, то он сможет перепроверить, вы ли пытаетесь заказать дубликат СИМ-карточки.

Также в ЕМА советуют номер мобильного телефона, который привязан к банковской карте, не публиковать в открытом доступе, можно вовсе держать отдельный номер для финансовых операций.

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