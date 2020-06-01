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1 июня • обновлено в 12:49
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София Ковнир
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Под Днепром на заводе трагически погиб мужчина: все подробности ЧП

1.1т
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В Каменском Днепропетровской области 1 июня в 04:20 без признаков жизни обнаружено работника управления железнодорожного транспорта ПАО "Днепровский металлургический комбинат".

Происшествие случилось в районе железнодорожного пути станции "Аглофабрика", сообщили в пресс-службе ПАО "Днепровский металлургический комбинат".

Под Днепром на заводе трагически погиб мужчина

Под Днепром на заводе трагически погиб мужчина

Как рассказал местный житель Валерий Чесноков, несчастный случай произошел на участке мойки вагонов доменного цеха.

По предварительной информации, работнику отрезало ногу в районе бедра. Мужчина погиб от потери крови.

Сейчас правоохранители ведут расследование.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, в Кривом Роге Днепропетровской области 20-летняя девушка выпрыгнула из окна родильного дома. Травмы, полученные при падении, оказались смертельными.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
смерть
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