Под Днепром на заводе трагически погиб мужчина: все подробности ЧП

В Каменском Днепропетровской области 1 июня в 04:20 без признаков жизни обнаружено работника управления железнодорожного транспорта ПАО "Днепровский металлургический комбинат".

Происшествие случилось в районе железнодорожного пути станции "Аглофабрика", сообщили в пресс-службе ПАО "Днепровский металлургический комбинат".

Под Днепром на заводе трагически погиб мужчина

Как рассказал местный житель Валерий Чесноков, несчастный случай произошел на участке мойки вагонов доменного цеха.

По предварительной информации, работнику отрезало ногу в районе бедра. Мужчина погиб от потери крови.

Сейчас правоохранители ведут расследование.

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