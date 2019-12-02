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2 декабря • обновлено в 10:47
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Карина Бондаренко

На проспекте Гагарина в Днепре парализовано движение: что случилось

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Утром 2 декабря на проспекте Гагарина в Днепре образовалась огромная пробка. Движение в сторону Запорожского шоссе парализовано.

Из-за поломки троллейбуса в районе улицы Болгарской машинам приходится объезжать его по тротуару. Электротранспорт перегородил две полосы. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события.

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По состоянию на 10:00 движение на проспекте Гагарина затруднено.

пробка

пробка

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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