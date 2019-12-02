На проспекте Гагарина в Днепре парализовано движение: что случилось

Утром 2 декабря на проспекте Гагарина в Днепре образовалась огромная пробка. Движение в сторону Запорожского шоссе парализовано.

Из-за поломки троллейбуса в районе улицы Болгарской машинам приходится объезжать его по тротуару. Электротранспорт перегородил две полосы. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события.

По состоянию на 10:00 движение на проспекте Гагарина затруднено.

пробка Актуально

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области спасатели достали с балкона многоэтажки 42 летучие мыши.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!