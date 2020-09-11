На Днепропетровщине заключенный наживался на людях через собственный интернет-магазин

В Днепропетровской области будут судить заключенного исправительного центра за интернет-мошенничество.

Так, мужчина создал интернет-магазин техники по выгодным ценам. Обязательным условием была предоплата. Впрочем, после оплаты, покупатели никакого товара не получали. Таким образом злоумышленник обманул около 200 граждан, сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что 29-летний интернет-мошенник уже неоднократно был осужден и сейчас отбывает наказание за мошенничество в исправительном центре.

Как стало известно, мужчина с мобильного телефона создал на платформе объявлений интернет-магазин. К покупке предлагал бытовую технику по сниженным ценам. Обязательным условием была предоплата половины или полной стоимости. Однако, после оплаты покупатели никакого товара не получали.

В ходе досудебного расследования установлено, что таким образом злоумышленник обманул более 200 человек.

Правоохранители провели обыски на территории исправительного центра, где мошенник отбывает наказание, и изъяли вещественные доказательства.

Мужчине было объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Сейчас досудебное расследование завершено. Материалы дела вместе с обвинительным актом направлены в суд. Правоохранители будут ходатайствовать о возмещении потерпевшим ущерба в размере 400 тысяч гривен.

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