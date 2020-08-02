На Днепропетровщине произошел масштабный пожар в заброшенном здании. Фото и видео ЧП

В воскресенье, 2 августа, в селе Лобойковка Днепропетровской области вспыхнул пожар внутри заброшенного здания.

Сообщение о происшествии на улице Центральная поступило на линию "101" около 4:52. По указанному адресу направили дежурную бригаду спасателей, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

К прибытию пожарных огонь успел уничтожить мусор и мебель на площади 300 м. кв. К тушению пожара привлекли пятерых чрезвычайников и одну единицу пожарно-спасательной техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар под Днепром Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар под Днепром Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар под Днепром Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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