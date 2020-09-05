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На Днепропетровщине охрана супермаркета дубинками избила покупателя без маски. Видео

София Закревская
София Закревская
Происшествия
7,5 т.
На Днепропетровщине охрана супермаркета дубинками избила покупателя без маски. Видео

На Днепропетровщине охрана супермаркета дубинками избила покупателя без маски. Коллаж

В городе Марганец Днепропетровской области сотрудники охранной фирмы избили покупателя за то, что он был без маски в магазине.

Инцидент произошел в одном из городских супермаркетов сети "АТБ". Об этом сообщили свидетели произошедшего в Facebook-группе "Типичный Марганец".

Потасовка между посетителем магазина и охраной началась возле кассовой зоны. Сотрудники супермаркета и охранной фирмы "Явор-2000" начали силой оттеснять мужчину в сторону служебного помещения. После этого один из охранников, которые также находились в помещении без масок, начал наносить пострадавшему удары резиновой дубинкой по ногам и туловищу.

Кассир супермаркета при этом была недовольна тем, что очевидцы записывали происходящее на видео и пыталась препятствовать съемке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в поезде Кривой Рог-Киев пассажир устроил скандал из-за маски. Мужчина и его жена отказывались соблюдать меры карантина.

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