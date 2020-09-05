На Днепропетровщине охрана супермаркета дубинками избила покупателя без маски. Видео

В городе Марганец Днепропетровской области сотрудники охранной фирмы избили покупателя за то, что он был без маски в магазине.

Инцидент произошел в одном из городских супермаркетов сети "АТБ". Об этом сообщили свидетели произошедшего в Facebook-группе "Типичный Марганец".

Потасовка между посетителем магазина и охраной началась возле кассовой зоны. Сотрудники супермаркета и охранной фирмы "Явор-2000" начали силой оттеснять мужчину в сторону служебного помещения. После этого один из охранников, которые также находились в помещении без масок, начал наносить пострадавшему удары резиновой дубинкой по ногам и туловищу.

Кассир супермаркета при этом была недовольна тем, что очевидцы записывали происходящее на видео и пыталась препятствовать съемке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в поезде Кривой Рог-Киев пассажир устроил скандал из-за маски. Мужчина и его жена отказывались соблюдать меры карантина.

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