На Днепропетровщине мошенницы среди белого дня "развели" на деньги женщину. Фото аферисток

В городе Каменское Днепропетровской области полиция разыскивает двух неизвестных женщин, которые под предлогом снятия порчи отобрали деньги у 81-летней пенсионерки.

Инцидент случился 4 мая около трех часов дня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Мошенницы dp.npu.gov.u

Приметы мошенниц:

1–ая женщина – на вид 45-50 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, славянской внешности, волосы средней длины, на лице очки для зрения.

Была одета: костюм черного цвета со светлыми вставками на груди и поясе, в руках держала сумку темного цвета.

2 женщина – на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, волосы черного цвета, длинные до пояса.

Была одета: брюки темного цвета с широким белым лампасом, черная футболка с рисунком на груди, бейсболка черного цвета с рисунком, в руках держала кофту и сумку темного цвета.

Если Вы владеете информацие о местонахождении женщин, полиция просит сообщить по телефонам: (068) 973 46 22, (097) 005 85 58, "102" или другим удобным для Вас способом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве мошенник пытался заполучить квартиру, которая находилась в государственной собственности и была выделена в пользование ветерану АТО.

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