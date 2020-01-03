Под Днепром 15-летний мальчик выпал из окна многоэтажки: срочно нужна помощь

В Желтых Водах Днепропетровской области подросток выпал из окна многоэтажки и нуждается в помощи.

Сейчас мальчик находится в коме, сообщили в Facebook-группе "ЖВ на пульсе".

Мальчик выпал из окна многоэтажки

Как стало известно, 15-летний Артем Троценко в новогоднюю ночь упал из многоэтажки. У мальчика нет родителей, он находится под опекой бабушки.

Артем занимается спортом и не употребляет алкоголь. Что стало причиной падения – пока неизвестно.

Пострадавшего нашли 1 января вечером. Мальчик получил множество травм.

Артем Троценко Facebook-группа "ЖВ на пульсе"

Отметим, что в его крови алкоголь не обнаружен. Врачи утверждают, что положительная динамика и шансы на жизнь есть.

Сестры Артема просят о помощи:

"Люди! Просим вас о помощи! Никогда не думали, что в нашей семье произойдет такая беда. Наш брат Троценко Артем Александрович сейчас находится в очень тяжелом состоянии. Вчера он попал в реанимацию Желтоводской больницы с очень тяжелыми повреждениями внутренних органов. Ему сделали тяжелую операцию, и транспортировали в Днепр. Там врачи будут продолжать бороться за его жизнь", – пишут в Facebook.

Артем Троценко Facebook-группа "ЖВ на пульсе"

Сбор и оплата лекарств полностью ведется через благотворительный фонд.

Карта ПриватБанка: 5169 3305 1488 0399 (Карта "ключ к счету" юридического лица БФ "Герда", директор Мурашкин Михаил).

Для юридических лиц: Благотворительная организация Благотворительный фонд "Герда" имени Анны Смольской. ЕГРПОУ 39601699. Р/С 26005050258877 в отделении "Желтоводский филиал" ПАО КБ "ПриватБанк" МФО 305299.

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