Кровавая драка со стрельбой: в Днепре неизвестные штурмовали игровые автоматы. Первые фото и видео

В Днепре 7 августа напали на активистов, которые вызвали полицию в заведение с игровыми автоматами. По предварительной информации, в помещении стреляли и взорвали гранату.

Происшествие случилось около 15:00 на перекресте проспектов Поля и Пушкина в Днепре. Очевидцы опубликовали фото и видео нападения в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре штурмовали игровые автоматы Фото очевидцев

Как видно на записи, активисты "ГО Рух #ВільнаДоля" пришли в "Национальную лотерею" и вызвали полицию, чтобы зафиксировать правонарушения. Пока они ждали следственно-оперативную группу, в помещение забежали неизвестные в балаклавах и избили активистов.

По словам очевидцев, там взорвали светошумовую гранату и стреляли. На фото с места происшествия видны кровь и куски кожи на асфальте.

На место происшествия приехало много "скорых" Фото очевидцев

Как сообщили OBOZREVATEL в Управлении патрульной полиции в Днепропетровской области, во время штурма пострадали шесть человек. Им оказывают медицинскую помощь. Какие травмы получили активисты - пока не известно.

На земле остались куски кожи Відкритий

В деталях инцидента разбираются правоохранительные органы. На месте работает полиция, следственно-оперативная группа и несколько машин скорой помощи.

Момент нападения на активистов:

Информатор

Вокруг игровых автоматов было много людей Фото очевидцев

Вокруг помещения весь асфальт в крови Відкритий

В происшествии разбираются правоохранители Відкритий

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по мосту в Днепре ездят машины вопреки запрету: в горсовете воздержались от комментария. Фото

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!