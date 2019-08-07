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Кровавая драка со стрельбой: в Днепре неизвестные штурмовали игровые автоматы. Первые фото и видео

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В Днепре 7 августа напали на активистов, которые вызвали полицию в заведение с игровыми автоматами. По предварительной информации, в помещении стреляли и взорвали гранату.

Происшествие случилось около 15:00 на перекресте проспектов Поля и Пушкина в Днепре. Очевидцы опубликовали фото и видео нападения в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре штурмовали игровые автоматы

В Днепре штурмовали игровые автоматы

Фото очевидцев

Как видно на записи, активисты "ГО Рух #ВільнаДоля" пришли в "Национальную лотерею" и вызвали полицию, чтобы зафиксировать правонарушения. Пока они ждали следственно-оперативную группу, в помещение забежали неизвестные в балаклавах и избили активистов.

По словам очевидцев, там взорвали светошумовую гранату и стреляли. На фото с места происшествия видны кровь и куски кожи на асфальте.

На место происшествия приехало много

На место происшествия приехало много "скорых"

Фото очевидцев

Как сообщили OBOZREVATEL в Управлении патрульной полиции в Днепропетровской области, во время штурма пострадали шесть человек. Им оказывают медицинскую помощь. Какие травмы получили активисты - пока не известно.

На земле остались куски кожи

На земле остались куски кожи

Відкритий

В деталях инцидента разбираются правоохранительные органы. На месте работает полиция, следственно-оперативная группа и несколько машин скорой помощи.

Момент нападения на активистов:

Кровавая драка со стрельбой: в Днепре неизвестные штурмовали игровые автоматы. Первые фото и видео

Информатор

Вокруг игровых автоматов было много людей

Вокруг игровых автоматов было много людей

Фото очевидцев

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Украина Днепр
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