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ДТП в Днепре: столкнулись Opel и скорая помощь

Яна Коваль
Происшествия
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ДТП в Днепре: столкнулись Opel и скорая помощь

ДТП на улице Фабра в Днепре . Информатор

На пересечении улиц Фабра и Староказацкой столкнулись Opel и автомобиль скорой помощи. В инциденте никто не пострадал.

Происшествие случилось 18 июля около 19:00, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, карета "скорой" двигалась по улице Староказацкой на вызов. Легковой автомобиль ехал по улице Фабра и не предоставил преимущество автомобилю экстренной службы с включенными проблесковыми маячками.

Столкнулись Opel и автомобиль скорой помощи

Столкнулись Opel и автомобиль скорой помощи Информатор

Обстоятельства выясняют правоохранители

Обстоятельства выясняют правоохранители Информатор

Врачи ехали на вызов

Врачи ехали на вызов Информатор

Несмотря на всю серьезность ситуации, никто не травмировался. Обстоятельства выясняют правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре мужчина с пенсионерками жестоко избили девушку в маршрутке. Он ударил девушку по лицу, а женщины таскали ее за волосы.

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