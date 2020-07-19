ДТП в Днепре: столкнулись Opel и скорая помощь
ДТП на улице Фабра в Днепре . Информатор
На пересечении улиц Фабра и Староказацкой столкнулись Opel и автомобиль скорой помощи. В инциденте никто не пострадал.
Происшествие случилось 18 июля около 19:00, сообщает "Информатор".
По предварительной информации, карета "скорой" двигалась по улице Староказацкой на вызов. Легковой автомобиль ехал по улице Фабра и не предоставил преимущество автомобилю экстренной службы с включенными проблесковыми маячками.
Столкнулись Opel и автомобиль скорой помощи Информатор
Обстоятельства выясняют правоохранители Информатор
Врачи ехали на вызов Информатор
Несмотря на всю серьезность ситуации, никто не травмировался. Обстоятельства выясняют правоохранители.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре мужчина с пенсионерками жестоко избили девушку в маршрутке. Он ударил девушку по лицу, а женщины таскали ее за волосы.