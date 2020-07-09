Зеленский обвинил в бедах Украины високосный год
Президент Украины Владимир Зеленский связывает все трудности, возникшие в стране в 2020 году, с тем, что этот год високосный.
Как сообщает УНН, об этом президент заявил 8 июля во время встречи с представителями бизнеса Черновицкой области. Он отметил, что в этом году Украина переживает пандемию коронавируса (COVID-19) и экономическую нестабильность в связи со сменой руководства Нацбанка.
В частности, Зеленский пожаловался на призыв бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой к МВФ не оказывать поддержку Украине.
"Людей, которые "помогают" из-за границы, – их хватает", – отметил он.
При этом президент заверил предпринимателей, что знает, сколько из-за колебания курса валют закрылось украинских предприятий.
"И курс, и все остальное, и COVID-19. Но мы выйдем из этой ситуации, все стабилизируем. Такой, как говорится, самый сложный високосный год", – подчеркнул Зеленский.
Многие люди уверены в неблагоприятной энергии високосного года. В народе приметили, что в такие года падает уровень урожая, повышается смертность скота, а людей сопровождают неудачи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава Нацбанка Яков Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".
В свою очередь в НБУ заявили, что уважают решение Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережения о "политическом давлении".
В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой фондом, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.