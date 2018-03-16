Заткнитесь и убирайтесь: Порошенко передал меседж России

Президент Украины Петр Порошенко передал краткое сообщение государству-агрессору России.

Как написал он на своей странице в Facebook, послание такое же, как ранее передал британский министр обороны Гейвин Вильямсон.

"Заткнитесь и убирайтесь вон!", - пишет президент.

На момент написания новости пост набрал более 500 лайков.

Как сообщает 112 канал, Порошенко выразил солидарность Великобритании, которая заявила о вероятной причастности России к отравлению экс сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Сейчас химическая атака Кремля в Великобритании - это шокирующий пример применения российского нервно-паралитического оружия на территории другого государства. И это не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании, и сегодня власти Великобритании четко отметили, что это сделано по непосредственному указанию руководства РФ. От имени Украины я, как президент Украины, хочу четко заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединенного Королевства. Как президент я целиком и полностью разделяю позицию, которая выражена во вчерашнем совместном заявлении руководителей США, Великобритании, Франции и Германии", - сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Уильямсону "не хватает образования".