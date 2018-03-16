Заткніться і забирайтеся: Порошенко передав меседж Росії

Президент України Петро Порошенко передав коротке повідомлення державі-агресору Росії.

Як написав він на своїй сторінці в Facebook, послання таке ж, як раніше передав британський міністр оборони Гейвін Вільямсон.

"Заткніться і забирайтеся геть!", - пише президент.

На момент написання новини публікація набрала більше 500 лайків.

Як повідомляє 112 канал, Порошенко висловив солідарність Великобританії, яка заявила про ймовірну причетність Росії до отруєння екс співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

"Зараз хімічна атака Кремля у Великобританії - це шокуючий приклад застосування російської нервово-паралітичної зброї на території іншої держави. І це не що інше, як зазіхання на суверенітет Великобританії, і сьогодні влада Великобританії чітко зазначила, що це зроблено за безпосередньою вказівкою керівництва РФ. Від імені України я, як президент України, хочу чітко заявити про нашу повну і беззастережну солідарність з народом Сполученого Королівства. Як президент я цілком і повністю поділяю позицію, яка виражена у вчорашній спільній заяві керівників США, Великобританії, Франції і Німеччини", - сказав він.

Як повідомляв "Обозреватель", глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Вїльямсону "не вистачає освіти".