Заплевать же могут: в "ДНР" странным образом почтили "героя" Моторолу

Сеть привело в недоумение фото с памятной табличкой, посвященной убитому террористу "ДНР" Мотороле.

Расположили памятный знак над козырьком подъезда так, что с земли невозможно рассмотреть ни надпись, ни фото "героя", сообщил журналист Денис Казанский.

"Памятная доска на доме, где жил Моторолла. Место выбрали над козырьком подъезда, так, чтобы невозможно было с земли рассмотреть, что на ней изображено. Сразу видно, ценят в "ДНР" героев", - говорится в подписи к фото.

"Повесили так высоко, потому что боялись, что эту табличку мгновенно или разобьют, или сделают на ней неприличные надписи", "Не, чтобы не спиз*ли как цветмет и не продали его бывшие сослуживцы", предположили в сети.

Памятная доска на доме, где жил Моторолла. Место выбрали над козырьком подъезда, так, чтобы невозможно было с земли рассмотреть, что на ней изображено.



Сразу видно, ценят в ДНР героев. pic.twitter.com/AJDN5bNw45 — Денис Казанський (@den_kazansky) 18 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в "ДНР" вычислили убийц "Гиви" и "Моторолы".