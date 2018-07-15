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Заигрывания Лаврова с президентом Хорватии попали на видео

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров бросил многозначительный взгляд на президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.

Это произошло на церемонии награждения в финале чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором Франция одолела Хорватию. Соответствующее видео предоставил Telegram-канал LIFE SHOT.

"Дипломатия от бровей Лаврова в адрес президента Хорватии", – подписано под видео. И действительно, глава МИД во время рукопожатия многозначительно приподнял брови. Этот момент показали, замедлив движения Лаврова.

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Стоит отметить, что с Грабар также отличился президент России Владимир Путин. В сети подметили очередную аномалию с ростом главы Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин опозорился на церемонии награждения в финале ЧМ-2018 года, стоя под зонтиком, пока президенты Хорватии и Франции мокли под дождем.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Сергей ЛавровКолинда Грабар-Китарович
Место
Россия
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