Заигрывания Лаврова с президентом Хорватии попали на видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров бросил многозначительный взгляд на президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.

Это произошло на церемонии награждения в финале чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором Франция одолела Хорватию. Соответствующее видео предоставил Telegram-канал LIFE SHOT.

"Дипломатия от бровей Лаврова в адрес президента Хорватии", – подписано под видео. И действительно, глава МИД во время рукопожатия многозначительно приподнял брови. Этот момент показали, замедлив движения Лаврова.

Стоит отметить, что с Грабар также отличился президент России Владимир Путин. В сети подметили очередную аномалию с ростом главы Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин опозорился на церемонии награждения в финале ЧМ-2018 года, стоя под зонтиком, пока президенты Хорватии и Франции мокли под дождем.