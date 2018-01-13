За шансон - расстрелять: рупор Кремля воодушевил украинцев, в сети ажиотаж

Российский пропагандистский канал Life опубликовал материал о том, что украинцы якобы "закладывают" полиции соседей, слушающих русские песни.

Об этом в своем Facebook написал блогер Александр Тверской.

"Украинцы, признавайтесь, скольких соседей уже отправили в подвалы СБУ на пытки и расстрелы?" - с иронией отметил он.

Новость пропагандистов подняли на смех, но идея наказывать за "блатняк" пришлась по душе многим украинцам.

"Когда в очередном такси играет русский блатняк (он же шансон), рука сама тянется набрать СБУ", - пишут люди.

"Кстати, это идея! За шансон готова не только СБУ сдать, но и даже распять!" - отмечают комментаторы.

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