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За шансон - расстрелять: рупор Кремля воодушевил украинцев, в сети ажиотаж

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Российский пропагандистский канал Life опубликовал материал о том, что украинцы якобы "закладывают" полиции соседей, слушающих русские песни.

Об этом в своем Facebook написал блогер Александр Тверской.

"Украинцы, признавайтесь, скольких соседей уже отправили в подвалы СБУ на пытки и расстрелы?" - с иронией отметил он.

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Новость пропагандистов подняли на смех, но идея наказывать за "блатняк" пришлась по душе многим украинцам.

"Когда в очередном такси играет русский блатняк (он же шансон), рука сама тянется набрать СБУ", - пишут люди.

"Кстати, это идея! За шансон готова не только СБУ сдать, но и даже распять!" - отмечают комментаторы.

Ранее "Обозреватель" публиковал подборку самых сумасшедших фейков СМИ России в 2017 году.

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Темы
Фейки российских СМИроссийская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Александр Тверской
Место
Украина
Объект
Служба безопасности Украины
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