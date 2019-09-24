"Я хочу расчленить ее!" История оперной певицы России взорвала сеть

Российскую оперную певицу Марию Остроухову обокрали в Италии. Из-за незнания языка артистка изъяснялась с полицией словами из оперы.

Неприятный инцидент произошел в Венеции. Остроухова в Facebook рассказала, что воры украли у нее и знакомых кредитные карты, деньги и паспорта с визами.

Россиянка обратилась в консульство, но дипломат был в отпуске. Поэтому она пошла в местную полицию, но копы говорили только на итальянском, не понимая английского языка.

"У меня случился нервный срыв. Что делать? Мой кипящий от жары и адреналина мозг выдает оригинальное решение: попробовать объясниться с карабинерами фразами из опер. Начала я со смеси "Коронации Поппеи" и глюковского Орфея: Son disprezzata e sconsolata! Io manco, io moro... (Я всеми отринута и безутешна! Я теряю сознание, я умираю)", – рассказала певица.

Остроухова отметила, что такой способ немного расшевелил полицию и они начали действовать. Ей показывали фото предполагаемых воров, где на одном из снимков она узнала женщину, которая столкнулась с ней в городе.

"Ecco la donna maledetta! Vorrei smembrarla! (Вот эта проклятая женщина! Я хочу расчленить ее!)", – завопила певица словами из оперы.

Мария Остроухова Facebook

После полицейские выдали справку, чтобы потерпевшие могли бесплатно добраться до другого города.

"Уже у вокзала звонок – взволнованный полицейский просил вернуться в участок. Когда мы дотащились, все полицейские выстроились у входа со счастливыми лицами, потрясая нашими паспортами. Оказывается, воровка выбросила их вместе с кредитками в мужском туалете на Сан-Марко, где они и были найдены мальчиком из Бангладеша, принесшим их в полицию. Умирая от внезапно свалившегося на нас счастья, я вскричала: Signore cavalliero! Vi benedico per la vostra bonta e gentilezza! (Синьор Рыцарь, благословляю вас за вашу доброту и ласку!)", – вспоминала Остроухова.

На прощание один из копов сказал певице: Signora, la sua lingua e molto elegante! (Сеньора, у вас очень элегантный итальянский), добавила артистка.

Отметим, что якобы правдивая история певицы в сети собрала почти 8 тысяч лайков, более 500 комментариев и свыше двух тысяч репостов.

Мария Остроухова Facebook

Мария Остроухова Facebook

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