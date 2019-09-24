Головна Новини
24 вересня • оновлено в 11:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Курйози

"Я хочу розчленувати її!" Історія оперної співачки Росії підірвала мережу

2.3т Читати матеріал російською

Російську оперну співачку Марію Остроухову обікрали в Італії. Через незнання мови артистка спілкувалася з поліцією словами з опери.

Неприємний інцидент трапився у Венеції. Остроухова у Facebook розповіла, що злодії вкрали у неї та знайомих кредитні картки, гроші й паспорти з візами.

Росіянка звернулася в консульство, але дипломат був у відпустці. Тому вона пішла до місцевої поліції, але копи говорили тільки італійською, не розуміючи англійської мови.

Новини
Кім Кардаш’ян і Кендалл Дженнер жорстко висміяли на премії "Еммі"

"У мене був нервовий зрив. Що робити? Мій киплячий від спеки і адреналіну мозок видає оригінальне рішення: спробувати порозумітися з карабінерами фразами з опер. Почала я з суміші "Коронації Поппеї" і глюковського Орфея: Son disprezzata e sconsolata! Io manco, io moro... (Я всіма відкинута і невтішна! Я втрачаю свідомість, я вмираю)", – розповіла співачка.

Остроухова зазначила, що такий спосіб трохи розворушив поліцію і вони почали діяти. Їй показували фото ймовірних злодіїв, де на одному зі знімків вона впізнала жінку, яка зіткнулася з нею в місті.

"Ecco la donna maledetta! Vorrei smembrarla! (Ось ця клята жінка! Я хочу розчленувати її!)", – заволала співачка словами з опери.

Марія Остроухова

Марія Остроухова

Facebook

Після поліцейські видали довідку, щоб потерпілі могли безкоштовно дістатися до іншого міста.

"Уже біля вокзалу дзвінок – схвильований поліцейський просив повернутися до відділку. Коли ми допленталися, всі поліцейські вишикувалися біля входу зі щасливими обличчями, махаючи нашими паспортами. Виявляється, злодійка викинула їх разом із кредитками в чоловічому туалеті на Сан-Марко, там їх знайшов хлопчик із Бангладешу і приніс їх у поліцію. Вмираючи від щастя, я вигукнула: Signore cavalliero! Vi benedico per la vostra bonta e gentilezza! (Синьйор Лицар, благословляю вас за вашу доброту і ласку!)", – згадувала Остроухова.

На прощання один із копів сказав співачці: Signora, la sua lingua e molto elegante! (Сеньйора, у вас дуже елегантний італійський), додала артистка.

Зазначимо, що нібито правдива історія співачки в мережі зібрала майже 8 тисяч лайків, понад 500 коментарів і понад дві тисячі поширень.

Марія Остроухова

Марія Остроухова

Facebook

Марія Остроухова

Марія Остроухова

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу шокували розваги росіян із жінками на курорті в Сочі (РФ).

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Італія Венеція
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel