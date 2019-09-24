"Я хочу розчленувати її!" Історія оперної співачки Росії підірвала мережу

Російську оперну співачку Марію Остроухову обікрали в Італії. Через незнання мови артистка спілкувалася з поліцією словами з опери.

Неприємний інцидент трапився у Венеції. Остроухова у Facebook розповіла, що злодії вкрали у неї та знайомих кредитні картки, гроші й паспорти з візами.

Росіянка звернулася в консульство, але дипломат був у відпустці. Тому вона пішла до місцевої поліції, але копи говорили тільки італійською, не розуміючи англійської мови.

"У мене був нервовий зрив. Що робити? Мій киплячий від спеки і адреналіну мозок видає оригінальне рішення: спробувати порозумітися з карабінерами фразами з опер. Почала я з суміші "Коронації Поппеї" і глюковського Орфея: Son disprezzata e sconsolata! Io manco, io moro... (Я всіма відкинута і невтішна! Я втрачаю свідомість, я вмираю)", – розповіла співачка.

Остроухова зазначила, що такий спосіб трохи розворушив поліцію і вони почали діяти. Їй показували фото ймовірних злодіїв, де на одному зі знімків вона впізнала жінку, яка зіткнулася з нею в місті.

"Ecco la donna maledetta! Vorrei smembrarla! (Ось ця клята жінка! Я хочу розчленувати її!)", – заволала співачка словами з опери.

Марія Остроухова Facebook

Після поліцейські видали довідку, щоб потерпілі могли безкоштовно дістатися до іншого міста.

"Уже біля вокзалу дзвінок – схвильований поліцейський просив повернутися до відділку. Коли ми допленталися, всі поліцейські вишикувалися біля входу зі щасливими обличчями, махаючи нашими паспортами. Виявляється, злодійка викинула їх разом із кредитками в чоловічому туалеті на Сан-Марко, там їх знайшов хлопчик із Бангладешу і приніс їх у поліцію. Вмираючи від щастя, я вигукнула: Signore cavalliero! Vi benedico per la vostra bonta e gentilezza! (Синьйор Лицар, благословляю вас за вашу доброту і ласку!)", – згадувала Остроухова.

На прощання один із копів сказав співачці: Signora, la sua lingua e molto elegante! (Сеньйора, у вас дуже елегантний італійський), додала артистка.

Зазначимо, що нібито правдива історія співачки в мережі зібрала майже 8 тисяч лайків, понад 500 коментарів і понад дві тисячі поширень.

Марія Остроухова Facebook

Марія Остроухова Facebook

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