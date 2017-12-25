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"Вольдемар, что вы несете?" Заявление Путина об экономике России вызвало истерику в сети

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В сети подняли на смех высказывание президента России Владимира Путина о том, что экономика страны "будет расти быстрее мировой".

Пользователи указывают на то, что Путин, вероятно, перепутал рост цен с ростом экономики.

Комментаторы решили напомнить главе РФ место его страны в мировой экономике и данные по падению ВВП за последние годы.

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Как писал "Обозреватель", экономика России стремительно обвалилась.

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Тема
Кризис в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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