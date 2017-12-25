"Вольдемар, что вы несете?" Заявление Путина об экономике России вызвало истерику в сети

В сети подняли на смех высказывание президента России Владимира Путина о том, что экономика страны "будет расти быстрее мировой".
Пользователи указывают на то, что Путин, вероятно, перепутал рост цен с ростом экономики.
Комментаторы решили напомнить главе РФ место его страны в мировой экономике и данные по падению ВВП за последние годы.
Путин: Экономика России будет расти быстрее мировой.— Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 24 грудня 2017 р.
Угадайте, чья экономика по прогнозу МВФ в 2022 году покажет наименьший рост? pic.twitter.com/ddQPcAfrVP
Путин: Экономика России будет расти быстрее мировой.— Голый Патриот (@GolyDovolen) 23 грудня 2017 р.
Вольдемар, что вы несете? pic.twitter.com/Ky0rQ75IFF
Как писал "Обозреватель", экономика России стремительно обвалилась.
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