Астролог побачив в Путіні "руйнівну програму"

Судячи з гороскопу, Володимиру Путіну "протипоказана будь-яка влада".

"Він не повинен займати царську посаду", - заявив "Обозревателю" астролог Влад Росс.

Вивчивши гороскоп Путіна, він виявив, що "висхідний вузол місячної орбіти у нього знаходиться у Водолії, а Водолій - це реформи, це проекти, це нові плани". Крім того, "Юпітер у нього знаходиться в 6-м Будинку гороскопу - в Будинку підпорядкування, тому йому краще бути на других ролях, не висовуватися", - розповів астролог.

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На його думку, Путіну слід було або відмовитися від ролі наступника Бориса Єльцина, або, пробувши на посаді нетривалий час, залишити її. "Він повинен був утримати країну на плаву, щоб вона не розвалилася, дати їй поштовх до реформ, до нових технологій. Вказівкою на те, що прийшов час залишати пост, була трагедія з підводним човном "Курськ" - про що говорила ще Ванга. Вона стала символом нереалізації його кармічної програми". "Він зробив грубу помилку, коли пішов в президенти. На других ролях він був би реформатором, а на першій ролі він консерватор, який веде країну в минуле, в Радянський Союз", - констатував Влад Росс.

"Він не повинен займати царську посаду. Це не його місія", - запевнив астролог.

Він також розповів про центральний символ "поточної інкарнації" Путіна. Він такий: "Чоловік однією рукою тримається за корабель, або жінка, яка однією рукою тримається за штурвал, а біля її ніг - відкрита книга. Тріска у вирі". Таким чином, в цьому житті Путін повинен був стати "рятувальником потопаючого корабля".

В контексті цього символу Влад Росс проаналізував походження прізвища "Путін" і прийшов до висновку, що вона має фінно-угорське коріння - "вони до прізвища завжди додавали закінчення "ін", а не "ов", як у росіян. Прізвище "Путін" походить від хантийського-мансійського "пут", що означає "котел". Так що він не має жодного відношення до росіян і російського світу. З таким прізвищем він несе руйнівну програму котла війни!" - переконаний астролог.

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, що впав

І, нарешті, відштовхуючись від "котла", він нагадав про те, що в 1999 році Путін розглядав пост глави "Газпрому" - "газового котла".

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Як писав "Обозреватель", раніше Влад Росс розповів про те, що день 18 березня, на який призначено чергові вибори президента Росії, вкрай сприятливий з астрологічної точки зору. Якби обійшлося без фальсифікацій, країна мала б шанс отримати новий поштовх до розвитку.