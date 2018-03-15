Астролог дал совет упавшему Лаврову

15 марта для министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на небе сложилась "крестовая ситуация".

"Это крестовая ситуация, связанная с воздухоплаванием, с передвижением и с превышением скорости", - рассказал "Обозревателю" астролог Влад Росс.

Комментируя случай с падением министра во время участия в форуме "Россия — страна возможностей", он сказал: "На небе для него сегодня выстроился крест. Марс делает квадратуру к его солнцу и оппозицию к Урану, а также сам к себе – в натальной карте рождения".

"Если бы я был его личным астрологом, я бы ему не советовал в этот день летать самолетом. Также следует быть осторожным в поездках на автомобилях и не превышать скорость", - порекомендовал астролог. В то же время он добавил, что в гороскопе Лаврова нет указаний на опасность терактов и насилия.

Влад Росс обратил внимание на тот факт, что неприятность с министром произошла в критический период, когда возможны неприятные ситуации – за несколько дней до дня рождения, который Лавров отметит 21 марта. Ситуацию также усугубляет тот факт, что "он родился в затмение, и совсем недавно было затмение. Это очень фатальное время".

"Обозреватель" спросил, что ждет Лаврова в ближайшие месяцы. "К сожалению, критическая ситуация у него только на этой неделе", - ответил астролог.

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Как писал "Обозреватель", 15 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров упал, поднимаясь на сцену для выступления на форуме "Россия — страна возможностей". Инцидент был зафиксирован корреспондентами российских изданий.