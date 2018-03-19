В Южной Корее начали продавать мороженое от похмелья

В крупной сети магазинов Южной Кореи начали продавать мороженое, которое борется с похмельем. Лакомство называется Gyeondyo-bar , что в переводе значит - "держись".

Мороженое сверху покрыто фруктовой оболочкой со вкусом грейпфрута, а внутри содержит небольшое количество сока из плодов конфетного дерева, которое еще называют изюмным, пишет Highsnobiety.

"Gyeondyo-bar" облегчит жизнь тех, кому нужно с утра идти на работу с тяжелой головой. Наше мороженое спасает от последствий ночных застолий — и вам больше не придется страдать весь день от ужасного похмелья", — говорят представители магазина.

Целебные свойства сока из плодов изюмного дерева открыли еще в XVII веке. С тех пор он стал традиционным средством лечения симптомов похмелья.

Ранее "Обозреватель" рассказывал о том, как побороть похмелье пользуясь советами ученых.