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У Південній Кореї почали продавати морозиво від похмілля

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У великій мережі магазинів Південної Кореї почали продавати морозиво, яке бореться з похміллям. Смаколик має називу Gyeondyo-bar, що в перекладі означає - "тримайся".

Морозиво зверху покрито фруктовою оболонкою зі смаком грейпфрута, а всередині містить невелику кількість соку з плодів цукеркового дерева, яке також називають родзинковим, пише Highsnobiety.

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""Gyeondyo-bar" полегшить життя тим, кому потрібно з ранку йти на роботу з важкою головою. Наше морозиво рятує від наслідків нічних гулянь - і вам більше не доведеться страждати весь день від жахливого похмілля", - кажуть представники магазину.

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Цілющі властивості соку з плодів ізюмних дерева відкрили ще в XVII столітті. З тих пір він став традиційним засобом лікування симптомів похмілля.

Раніше "Обозреватель" розповідав про те, як побороти похмілля користуючись порадами вчених.

Читайте всі новини по темі "отруєння алкоголем" на сайті "Обозреватель".

Тема
отруєння алкоголем
Місце
Південна Корея
Об'єкт
алкоголь
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