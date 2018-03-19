У Південній Кореї почали продавати морозиво від похмілля

У великій мережі магазинів Південної Кореї почали продавати морозиво, яке бореться з похміллям. Смаколик має називу Gyeondyo-bar, що в перекладі означає - "тримайся".

Морозиво зверху покрито фруктовою оболонкою зі смаком грейпфрута, а всередині містить невелику кількість соку з плодів цукеркового дерева, яке також називають родзинковим, пише Highsnobiety.

""Gyeondyo-bar" полегшить життя тим, кому потрібно з ранку йти на роботу з важкою головою. Наше морозиво рятує від наслідків нічних гулянь - і вам більше не доведеться страждати весь день від жахливого похмілля", - кажуть представники магазину.

Цілющі властивості соку з плодів ізюмних дерева відкрили ще в XVII столітті. З тих пір він став традиційним засобом лікування симптомів похмілля.

Раніше "Обозреватель" розповідав про те, як побороти похмілля користуючись порадами вчених.