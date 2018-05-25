В России на последнем звонке школьник оконфузился с "мертвым" голубем

В российской Пемзе на последнем звонке во время танца выпускников с голубями, одна из птиц рухнула вниз.

Как сообщает телеграм-канал Life-shot, инцидент произошел в одной из школ города.

На опубликованных кадрах, видно, как мальчик пытается запустить птицу в небо, но она камнем рухнула вниз.

"В "добрый путь" не получилось", - отмечается в телеграм-канале.

При этом некоторые издания написали, что голубь умер, поскольку мальчик его придушил, когда держал в руках.

Но позже в сети опубликовали еще одно видео, на котором видно, что птица жива.

В комментарии к видео сказано, что голубю "просто было лень лететь".

Как сообщал OBOZREVATEL, голубь мира Папы Римского чуть не стал завтраком чайки.