У Росії на останньому дзвонику школяр осоромився з "мертвим" голубом

У російській Пемзі на останньому дзвонику під час танцю випускників з голубами, одна з птиць рухнула вниз.
Як повідомляє телеграм-канал Life-shot, інцидент стався в одній зі шкіл міста.
На опублікованих кадрах, видно, як хлопчик намагається запустити птицю в небо, але вона каменем впала вниз.
"В "добру путь" не вийшло", - наголошується в телеграм-каналі.
При цьому деякі видання написали, що голуб помер, оскільки хлопчик його придушив, коли тримав у руках.
Але пізніше в мережі опублікували ще одне відео, на якому видно, що птах живий.
У коментарі до відео сказано, що голубу "просто було ліньки летіти".
Як повідомляв OBOZREVATEL, голуб миру Папи Римського мало не став сніданком чайки.