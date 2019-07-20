У РФ впали в істерику через "російськомовних свиней" в Україні: фотофакт

У Росії пропагандистські ЗМІ влаштували справжню істерику через наклейки на піцерії New York Street Pizza у Чернівцях із зображенням перекресленої свині (вона намальована в кольорах російського прапора).
Незважаючи на те, що такі попередження давно можна зустріти на магазинах в нашій країні, російські пропагандисти саме зараз надумали розігнати хвилю обурення.
Вони подали це в тому ключі, що українці не хочуть бачити в місцях громадського харчування "російськомовних свиней". Публікації вийшли з подібними заголовками.
Мовне питання в Україні
Ілюстрація
У закладі також прокоментували цей інцидент.
Наклейка на піцерії
"Страна.ua"
"Це попередження. Такі відвідувачі відмовляються спілкуватися англійською іноземною мовою і українською. А ми чисто принципово російською не спілкуємося. Це наша мовна політика. Дуже багато гостей на це ображаються, тому ми змушені були вдатися до такого попередження", – пояснив адміністратор закладу Олександр.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Закон про мови" на сайті "OBOZREVATEL".