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У РФ впали в істерику через "російськомовних свиней" в Україні: фотофакт

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У Росії пропагандистські ЗМІ влаштували справжню істерику через наклейки на піцерії New York Street Pizza у Чернівцях із зображенням перекресленої свині (вона намальована в кольорах російського прапора).

Незважаючи на те, що такі попередження давно можна зустріти на магазинах в нашій країні, російські пропагандисти саме зараз надумали розігнати хвилю обурення.

Вони подали це в тому ключі, що українці не хочуть бачити в місцях громадського харчування "російськомовних свиней". Публікації вийшли з подібними заголовками.

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Мовне питання в Україні

Мовне питання в Україні

Ілюстрація

У закладі також прокоментували цей інцидент.

Наклейка на піцерії

Наклейка на піцерії

"Страна.ua"

"Це попередження. Такі відвідувачі відмовляються спілкуватися англійською іноземною мовою і українською. А ми чисто принципово російською не спілкуємося. Це наша мовна політика. Дуже багато гостей на це ображаються, тому ми змушені були вдатися до такого попередження", – пояснив адміністратор закладу Олександр.

У РФ впали в істерику через "російськомовних свиней" в Україні: фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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Тема
Закон про мови
Місце
Росія
Тег
російська мова
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдоме бидло, а когда ответка прилетит, знову будете хрюкать-бекать-мекать...А НАС ЗА ЩО????
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Герасименко Наталия
Герасименко Наталия
Иваненко Виталий, какая ответа?)) Ну напиши у себя на двери что украиноязычных вход воспрещён))
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Приходько Егор
Приходько Егор
почему свинья в триколоре? это же украинский символ.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Я идею подал)))
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Приходько Егор
Приходько Егор
Инкогнито Назар, от тебя ничего кроме анализов взять нельзя.
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