У РФ впали в істерику через "російськомовних свиней" в Україні: фотофакт

У Росії пропагандистські ЗМІ влаштували справжню істерику через наклейки на піцерії New York Street Pizza у Чернівцях із зображенням перекресленої свині (вона намальована в кольорах російського прапора).

Незважаючи на те, що такі попередження давно можна зустріти на магазинах в нашій країні, російські пропагандисти саме зараз надумали розігнати хвилю обурення.

Вони подали це в тому ключі, що українці не хочуть бачити в місцях громадського харчування "російськомовних свиней". Публікації вийшли з подібними заголовками.

Мовне питання в Україні Ілюстрація

У закладі також прокоментували цей інцидент.

Наклейка на піцерії "Страна.ua"

"Це попередження. Такі відвідувачі відмовляються спілкуватися англійською іноземною мовою і українською. А ми чисто принципово російською не спілкуємося. Це наша мовна політика. Дуже багато гостей на це ображаються, тому ми змушені були вдатися до такого попередження", – пояснив адміністратор закладу Олександр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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