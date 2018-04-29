В казарму без компьютеров: в России жестко наказали студентов

В Российском городе Ухта общежитие студентов промышленно-экономического лесного колледжа Индустриального института решили превратить в казарму.

Как сообщается в Telegram-канале Mash, об этом студентам объявил директор учебного заведения Василий Завьялов, который "очень сильно обиделся на студентов, слегка загадивших общагу".

Опубликовано соответствующее видео, на котором мужчина рассказал о жестких изменениях в жизни студентов. Отмечается, что раньше он работал в полиции и СИЗО.

"Лучшие ораторы мира должны лежать у ног Василия. А все потому, что его 13-минутное воодушевляющее послание - это лучшее, что произошло с российской системой образования в этом году. Да и вообще, в принципе", - пишет Mash.

"Компьютеров не будет у вас. Вы используете их, только чтобы играть, а не учиться. А диплом писать будете молча, скрипя ушами. У тебя что, яйца перекатывает, что ли? Встань нормально. У меня полторы тысячи стояло в строю осужденных, и ни один рот не открывал", - прошелся Завьялов по студентам, добавив, что кроме кровати им оставят лишь по тумбочке и табуретке.

Как писал "Обозреватель", ранее студентам России угрожали из-за выборов Путина.