В Беларуси "пьяная" журналистка опозорилась на забеге трезвости. Видео

В Беларуси журналистка Елена Козлова "прославилась" в сети, после сюжета в прямом эфире на Новый год.

Девушка неуверенно вела себя в кадре, запиналась, путала слова. Пользователи сети решили, что журналистка была пьяна, пишет TYT.by.

Так, вечером 1 января Козлова в прямом эфире вещала о забеге трезвости и открытии горнолыжной трассы. При этом после начала трансляции девушка начала себя странно вести: запиналась, забывала слова и не могла прочесть текст с листка.

На записи видно, что журналистку слегка пошатывает, она с трудом выговорила словосочетание "горнолыжная трасса", а затем не смогла разобрать заранее подготовленный текст выступления. Оператору пришлось досрочно остановить съемку.

Елена Козлова Скриншот

Заместитель гендиректора СТВ Кирилл Казаков заявил, что девушка переволновалась: "Она весь день была на ногах, снимала, вечером было одно из первых для нее живых включений. У нее поднялось давление, после окончания включения корреспондент потеряла сознание, ее приводил в чувство оператор. Елене понадобилась медицинская помощь. В настоящее время с ней, слава богу, все в порядке".

При этом он отрицал, что журналист телеканала была пьяной в эфире. По его словам, 2 января у Козловой день отдыха, больничный она не брала.

При этом в сети активно обсуждали видео, полагая, что журналистка была пьяна.

"Козловой больше не наливать", "Накат зеленого змея в течение двух минут", "Да, все на Новый год что-то приняли. Но она не пьяная, максимум слегка", – писали в комментариях.

Скриншот

Скриншот

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