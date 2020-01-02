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2 січня • оновлено в 18:03
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У Білорусі "п'яна" журналістка зганьбилася на забігу тверезості. Відео

2.8т
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У Білорусі журналістка Олена Козлова "прославилася" в мережі, після сюжету в прямому ефірі на Новий рік.

Дівчина невпевнено поводилася в кадрі, затиналася, плутала слова. Користувачі мережі вирішили, що журналістка була п'яна, пише TYT.by.

Так, увечері 1 січня Козлова в прямому ефірі мовила про забіг тверезості й відкриття гірськолижної траси. Водночас після початку трансляції дівчина почала дивно поводитися: затиналася, забувала слова й не могла прочитати текст із листка.

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На записі видно, що журналістка злегка хитається, вона насилу вимовила словосполучення "гірськолижна траса", а потім не змогла розібрати заздалегідь підготовлений текст виступу. Оператору довелося достроково зупинити зйомку.

Олена Козлова

Олена Козлова

Скриншот

Заступник гендиректора СТВ Кирило Казаков заявив, що дівчина перехвилювалася: "Вона весь день була на ногах, знімала, ввечері було одне з перших для неї живих включень. У неї піднявся тиск, після закінчення включення кореспондентка втратила свідомість, її приводив до тями оператор. Олені знадобилася медична допомога. Наразі з нею, слава Богу, все гаразд".

Водночас він заперечив, що працівниця телеканалу була п'яною в ефірі. За його словами, 2 січня у Козлової день відпочинку, лікарняний вона не брала.

Втім, у мережі активно обговорювали відео, вважаючи, що журналістка була п'яна.

"Козловій більше не наливати", "Накат зеленого змія протягом двох хвилин", "Так, всі на Новий рік щось вживали. Але вона не п'яна, максимум злегка", – писали в коментарях.

У Білорусі "п'яна" журналістка зганьбилася на забігу тверезості. Відео

Скриншот

У Білорусі "п'яна" журналістка зганьбилася на забігу тверезості. Відео

Скриншот

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Білорусь
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Забег трезвости" - это уже само по себе смешно.
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Какая же это "белорусская журналистка?!"Козлова-та самая из рассийского запоребрика-пьянчужка!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Не, вы че ?Кто же 1 января, на трезвую голову, выйдет на забег трезвости? Вы прям, как дети малые )))
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