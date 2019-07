"United Kingston!" Дочка Трампа осоромилася, вітаючи прем'єра Великобританії: в мережі сміються

Дочка президента США Дональда Трампа Іванка осоромилася, назвавши новообраного главу уряду Великобританії Бориса Джонсона в своєму привітанні прем'єр-міністром "Сполученого Кінгстона".

На помилку звернули увагу в соцмережі Twitter, де вона розмістила пост. Так, Трамп швидко виправила слово, однак користувачі написали, що "все бачили".

"Вітаю Бориса Джонсона, наступного прем'єр-міністра Сполученого Кінгстона (United Kingston)", – написала вона, переплутавши зі Сполученим Королівством (United Kingdom).

"Інтернет все пам'ятає", "Занадто пізно", "Чув, твій тато хоче зробити тебе послом США в Сполученому Кінгстоні?", "Те, що ти видалила, було трохи краще", "Ми бачили першу спробу", – відповіли в коментарях.

Видання Politico також не залишило без уваги помилку дочки Трампа, випустивши матеріал під назвою "Іванка Трамп привітала Бориса Джонсона, наступного прем'єр-міністра Ямайки!" (Кінгстон – столиця Ямайки – Ред.)

Користувачі також пригадали конфуз президента США, який одного разу замість "принц Уельський" (prince of Wales) написав у соцмережі "принц Китів" (prince of Whales). "Можливо, прем'єр-міністр Сполученого Кінгстона зустрінеться з принцом Китів?" – пожартували американці.

Congratulations @BorisJohnson on becoming the next Prime Minister of the United Kingdom.