"United Kingston!" Дочка Трампа осоромилася, вітаючи прем'єра Великобританії: в мережі сміються

Дочка президента США Дональда Трампа Іванка осоромилася, назвавши новообраного главу уряду Великобританії Бориса Джонсона в своєму привітанні прем'єр-міністром "Сполученого Кінгстона".

На помилку звернули увагу в соцмережі Twitter, де вона розмістила пост. Так, Трамп швидко виправила слово, однак користувачі написали, що "все бачили".

"Вітаю Бориса Джонсона, наступного прем'єр-міністра Сполученого Кінгстона (United Kingston)", – написала вона, переплутавши зі Сполученим Королівством (United Kingdom).

Новини Донька Трампа жорстко осоромилася на публіці

Іванка Трамп РИА Новости

"Інтернет все пам'ятає", "Занадто пізно", "Чув, твій тато хоче зробити тебе послом США в Сполученому Кінгстоні?", "Те, що ти видалила, було трохи краще", "Ми бачили першу спробу", – відповіли в коментарях.

Видання Politico також не залишило без уваги помилку дочки Трампа, випустивши матеріал під назвою "Іванка Трамп привітала Бориса Джонсона, наступного прем'єр-міністра Ямайки!" (Кінгстон – столиця Ямайки – Ред.)

Скріншот

Користувачі також пригадали конфуз президента США, який одного разу замість "принц Уельський" (prince of Wales) написав у соцмережі "принц Китів" (prince of Whales). "Можливо, прем'єр-міністр Сполученого Кінгстона зустрінеться з принцом Китів?" – пожартували американці.

Congratulations @BorisJohnson on becoming the next Prime Minister of the United Kingdom. - Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 23, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дочка Трампа осоромилася в соціальних мережах, помилково назвавши відому приказку "китайською".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram