"Трамп забыл, кто его вскормил": сеть взорвал выпад приспешника Путина

В сети высмеяли реакцию главы муниципального округа Ново-Переделкино в Москве Эрнеста Макаренко, известного своими неоднозначными заявлениями, напубликацию "кремлевского доклада" в США.

Комментаторы обратили внимание на соответствующие посты чиновника в Twitter.

В частности, Макаренко назвал санкции "жестокой ошибкой" президента США Дональда Трампа.

"Он забыл, кто его вскормил, кто сделал его президентом. Мы этого просто так не оставим", – написал российский чиновник.

Также Макаренко заявил, что жалеет, что его не включили в списки "кремлевского доклада".

"С радостью бы разделил эту гордость со своими коллегами!" – добавил он.

В свою очередь комментаторы усомнились в адекватности Макаренко, усомнившись, что попавшие в санкционные списки знают о его существовании.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, как Россия готовилась к "кремлевскому докладу".