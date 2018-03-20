Террористы вызвали Порошенко в Донецк для "народного трибунала"

Террористы так называемой ДНР намерены провести 26-27 марта в оккупированном Донецке заседания некого фейкового "народного трибунала над представителями украинских властей", на который вызывают президента Украины Петра Порошенко.

Об этом заявила представитель "трибунала" Елена Шишкина.

По ее словам, в состав "народного трибунала" вошли жители Донбасса, а подсудимыми по обвинению в военных преступлениях против жителей Донбасса являются действующие украинские власти, в том числе Порошенко, министр обороны Украины Степан Полторак, глава Генштаба ВС Украины Виктор Муженко, передает РИА Новости.

"Сегодня на рабочем заседании принято решение о вызове их в качестве подсудимых посредством электронной почты. В администрацию данных должностных лиц будут направлены вызовы, и сегодня до конца дня текст вызова появится на сайте "народного трибунала". Если они не явятся, либо не явятся какие-то их представители, то законодательство предусматривает рассмотрение дела в отношении них без их присутствия", — рассказала пособница террористов.

Напомним ранее террористов "ДНР" разозлило решение Порошенко.