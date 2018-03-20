Терористи викликали Порошенка в Донецьк для "народного трибуналу"

Терористи так званої ДНР збираються провести 26-27 березня в окупованому Донецьку засідання фейкового "народного трибуналу над представниками української влади", на який викликають президента України Петра Порошенка.

Про це заявила представник "трибуналу" Олена Шишкіна.

За її словами, до складу "народного трибуналу" увійшли жителі Донбасу, а підсудними за звинуваченням у військових злочинах проти жителів Донбасу є діюча українська влада, зокрема Порошенко, міністр оборони України Степан Полторак,начальник Генштабу ЗС України Віктор Муженко, передає РІА Новини.

"Сьогодні на робочому засіданні прийнято рішення про виклик їх в якості підсудних за допомогою електронної пошти. В адміністрацію даних посадових осіб будуть спрямовані виклики, і сьогодні до кінця дня текст виклику з'явиться на сайті "народного трибуналу". Якщо вони не з'являться, або не з'являться якісь їхні представники, то законодавство передбачає розгляд справи щодо них без їхньої присутності", - розповіла пособниця терористів.

Нагадаємо раніше терористів "ДНР" розлютило рішення Порошенка.