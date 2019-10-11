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11 жовтня • оновлено в 23:41
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"Текст по-дебільному написаний": Соколова затролила ображеного Добкіна за інтерв'ю

2.2т Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова заявила, що скандальний нардеп VIII скликання, глава партії "Християнські соціалісти" Михайло Добкін образився на неї через нещодавнє інтерв'ю.

Про це вона сказала в черговому випуску шоу "Вечір з Яніною Соколовою", який опублікований в YouTube (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Соколова зазначила, що поки розмовляла з політиком, той "паралельно записував своє інтерв'ю зі мною".

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Михайло Добкін і Яніна Соколова на інтерв'ю

Михайло Добкін і Яніна Соколова на інтерв'ю

"Ну якщо відкинути питання, пов'язані з "текст по-дебільному написаний" або з наркотиками, то залишиться не так і багато", – сказав він під час зйомок.

За словами Соколової, Добкін "дуже образився" через фінальну версію "Рандеву". При цьому після виходу програми в ефір, колишній нардеп записав відео, в якому передав "персональний привіт" ведучій.

"Тому Михайло, як справжній чоловік, поскаржився на мене в Голландію", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Яніна Соколова Михайло Добкін
Місце
Україна
Теги
політика інтерв`ю видео
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
лысая смонтировала под себя ролик и еще гонит на допу, не удивительно, порохоботская шмара
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Chesny Victor
Chesny Victor
Рахит его брат и он рахит его брата.
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