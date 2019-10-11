"Текст по-дебільному написаний": Соколова затролила ображеного Добкіна за інтерв'ю

Українська журналістка Яніна Соколова заявила, що скандальний нардеп VIII скликання, глава партії "Християнські соціалісти" Михайло Добкін образився на неї через нещодавнє інтерв'ю.

Про це вона сказала в черговому випуску шоу "Вечір з Яніною Соколовою", який опублікований в YouTube (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Соколова зазначила, що поки розмовляла з політиком, той "паралельно записував своє інтерв'ю зі мною".

Михайло Добкін і Яніна Соколова на інтерв'ю

"Ну якщо відкинути питання, пов'язані з "текст по-дебільному написаний" або з наркотиками, то залишиться не так і багато", – сказав він під час зйомок.

За словами Соколової, Добкін "дуже образився" через фінальну версію "Рандеву". При цьому після виходу програми в ефір, колишній нардеп записав відео, в якому передав "персональний привіт" ведучій.

"Тому Михайло, як справжній чоловік, поскаржився на мене в Голландію", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Добкін розкритикував Яніну Соколову за її мову. На його думку, ведуча вжила польські слова замість українських. "Не треба плутати х*р із пальцем. Польські та інші чужорідні слова не впихай у рідну мову, рогулихо", – написав він.

На інтерв'ю Добкіна із Соколовою сталася жорстка перепалка через їхні ідеологічні розбіжності.

Тоді ж колишній народний депутат заявив, що Крим живе стабільніше в російській окупації, ніж в Україні.

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