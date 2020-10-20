"Слугу" Третьякову подловили на странном поведении во время речи Зеленского. Видео

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова отличилась странным поведением во время выступления президента Владимира Зеленского с трибуны парламента во вторник, 20 октября.

Видео в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов. "Когда согласен с президентом, с каждым словом", – прокомментировал он.

Глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов сидела на первом ряду недалеко от Зеленского, смотрела на него и кивала головой.

Также на видео попал суфлер с текстом речи Зеленского, который был прикреплен к полу Верховной Рады.

OBOZREVATEL ранее собрал главные акценты, на которых сосредоточился в выступлении глава государства Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде во вторник, 20 октября. Помимо коронавируса он уделил особое внимание вопросам Крыма и Донбасса.