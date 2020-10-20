"Слугу" Третьякову підловили на дивній поведінці під час промови Зеленського. Відео

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова відзначилася дивною поведінкою під час виступу президента Володимира Зеленського з трибуни парламенту у вівторок, 20 жовтня.

Відео в Facebook опублікував фотограф Ян Доброносов. "Коли згоден з президентом, з кожним словом", – прокоментував він.

Глава парламентського комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів сиділа на першому ряду недалеко від Зеленського, дивилася на нього і кивала головою.

Також на відео потрапив суфлер з текстом промови Зеленського, який був прикріплений до підлоги Верховної Ради.

OBOZREVATEL раніше зібрав головні акценти, на яких зосередився в виступі глава держави Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 20 жовтня. Крім коронавірусу він приділив особливу увагу питанням Криму і Донбасу.