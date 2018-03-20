"Скучали по мне": Путин-Мориарти оказался на здании МИД Британии в Лондоне

На фасаде здания Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне появилась световая проекция с изображением президента России Владимира Путина.

Снимок улыбающегося российского президента сопровождался надписью "Miss me?" ("Скучали по мне?"), свидетельствует опубликованный на YouTube-канале RT видеоролик.

В частности, это является отсылкой к известному сериалу британского производства "Шерлок Холмс", в котором профессор Мориарти и произносит данную фразу.

По данным RT, идея перформанса принадлежит арт-группе Philosoraptor. Таким образом они хотели призвать власти Британии и Запада "уважать выбор граждан России".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети нашли связь бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили с советским диктатором Иосифом Сталиным и Путиным.