"Сумували за мною": Путін-Моріарті опинився на будівлі МЗС Британії в Лондоні

На фасаді будівлі Міністерства закордонних справ Великобританії в Лондоні з'явилася світлова проекція із зображенням президента Росії Володимира Путіна.

Знімок усміхненого російського президента супроводжувався написом "Miss me?" ("Сумуєте за мною?"), свідчить опублікований на YouTube-каналі RT відеоролик.

Зокрема, це є відсиланням до відомого серіалу британського виробництва "Шерлок Холмс", в якому професор Моріарті і вимовляє цю фразу.

За даними RT, ідея перформансу належить арт-групі Philosoraptor. Таким чином вони хотіли закликати владу Британії та Заходу "поважати вибір громадян Росії".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в мережі знайшли зв'язок колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі з радянським диктатором Йосипом Сталіним і Путіним.