ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Курьезы

"Сказочный лжец и вор": в России опять похоронили Путина. Фото "могилы"

570Читать материал на украинском

В российском Воронеже "похоронили" президента РФ Владимира Путина.

На импровизированном памятнике из куска железобетонной конструкции прикреплена табличка с годами жизни 1952-2019 и фото главы России.

Соответствующий снимок анонимно опубликован в Телеграмм-канале "Протесты в мире".

На надгробии также есть эпитафия: "Сказочный вор и лжец. Политический труп".

Новости
"Нельзя играть с шулером!" Зеленского предупредили об опасности Путина

"Сказочный лжец и вор": в России опять похоронили Путина. Фото "могилы"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобную акцию провели в Набережных Челнах (РФ).

Затем в апреле в Екатеринбурге активисты снова провели протестную акцию против Путина и установили ему два надгробия.

Кроме того, импровизированное надгробие Путину поставили в Санкт-Петербурге. Табличка с надписью "Путин В. В. 1952 – 2019. Предал народ России" появилась напротив Исаакиевского собора.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Владимир Путин
Место
РоссияВоронеж
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Вашого пахана обісрали - де знатний вой, чи це по тихому ваша робота.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения