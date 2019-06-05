"Сказочный лжец и вор": в России опять похоронили Путина. Фото "могилы"

В российском Воронеже "похоронили" президента РФ Владимира Путина.

На импровизированном памятнике из куска железобетонной конструкции прикреплена табличка с годами жизни 1952-2019 и фото главы России.

Соответствующий снимок анонимно опубликован в Телеграмм-канале "Протесты в мире".

На надгробии также есть эпитафия: "Сказочный вор и лжец. Политический труп".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобную акцию провели в Набережных Челнах (РФ).

Затем в апреле в Екатеринбурге активисты снова провели протестную акцию против Путина и установили ему два надгробия.

Кроме того, импровизированное надгробие Путину поставили в Санкт-Петербурге. Табличка с надписью "Путин В. В. 1952 – 2019. Предал народ России" появилась напротив Исаакиевского собора.

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