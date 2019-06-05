"Казковий брехун і злодій": в Росії знову поховали Путіна. Фото "могили"

У російському Воронежі "поховали" президента РФ Володимира Путіна.

На імпровізованому пам'ятнику зі шматка залізобетонної конструкції прикріплена табличка з роками життя 1952-2019 і фото глави Росії.

Відповідний знімок анонімно опублікований в Телеграм-каналі "Протести в світі".

На надгробку також є епітафія: "Казковий злодій і брехун. Політичний труп".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібну акцію провели в Набережних Челнах (РФ).

Потім в квітні в Єкатеринбурзі активісти знову провели протестну акцію проти Путіна і встановили йому два надгробки.

Крім того, імпровізоване надгробок Путіну поставили в Санкт-Петербурзі. Табличка з написом "Путін В. В. 1952 – 2019. Зрадив народ Росії" з'явилася навпроти Ісаакіївського собору.

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