Шедевры из снега: 10 фото удивительных творений природы

Анна Паскевич Курьезы 01:40, 8.01.2021

Пока в Украине настоящая зимняя погода установилась только в Карпатах. Рождественские выходные, согласно прогнозу синоптиков, также будут относительно теплыми, а из осадков ожидается дождь и мокрый снег.

Для тех, кто скучает по живописным зимним пейзажам, издание Bored Panda опубликовало серию фото снежных творений природы.

Рождественская гирлянда в снегу после метели в Чикаго
Reddit / alikeannoyance
Снег в деревне
Reddit / DrFetusRN
Зимний закат
Reddit / DynamikSan04
Снег на каменной арке
Gravity Glue
Снег на лобовом стекле
Reddit / sigmar_ernir
Лед на горке
Reddit / KevlarYarmulke
Снежинка
Reddit / kuroi_
Ледяная волна, которая образовалась в результате медленного таяния снега на крыше
Reddit / Ayxris
Знак "Стоп" после недели без солнца
Reddit / Tacos_and_weed
Снегопад на эстакаде
Reddit / Meunderwears

Напомним, ранее метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что темпы глобального потепления в Украине растут быстрее, чем в остальном мире. По словам эксперта, в отдельных регионах страны они отличаются, однако наиболее за последние тридцать лет потеплело в Чернигове и Киеве. Кроме того, растет дефицит увлажнения.

А синоптик Роман Мурмыло спрогнозировал, что в ближайшие годы зимы в Украине будут без обильного снега и сильных морозов. На севере страны, по его словам, холодное время года будет малоснежным и вовсе бесснежным на юге.

Фактически изменения климата в Украины можно будет увидеть через три-пять десятилетий. В южной части страны будет преобладать средиземноморский климат, а северная будет лесостепной зоной, отметил специалист.

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