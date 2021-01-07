Шедеври зі снігу: 10 фото дивовижних творінь природи

Анна Паскевич Курйози 01:40, 8.01.2021

Поки в Україні справжня зимова погода встановилася тільки в Карпатах. Різдвяні вихідні, згідно з прогнозом синоптиків, також будуть відносно теплими, а з опадів очікується дощ і мокрий сніг.

Для тих, хто сумує за мальовничими зимовими пейзажами, видання Bored Panda опублікувало серію фото снігових творінь природи.

Різдвяна гірлянда в снігу після хуртовини в Чикаго
Reddit / alikeannoyance
Сніг у селі
Reddit / DrFetusRN
Зимовий захід сонця
Reddit / DynamikSan04
Сніг на кам'яній арці
Gravity Glue
Сніг на лобовому склі
Reddit / sigmar_ernir
Лід на гірці
Reddit / KevlarYarmulke
Сніжинка
Reddit / kuroi_
Крижана хвиля, яка утворилася в результаті повільного танення снігу на даху
Reddit / Ayxris
Знак "Стоп" після тижня без сонця
Reddit / Tacos_and_weed
Снігопад на естакаді
Reddit / Meunderwears

Нагадаємо, раніше метеоролог Ігор Кибальчич повідомив, що темпи глобального потепління в Україні ростуть швидше, ніж у решті світу. За словами експерта, в окремих регіонах країни вони відрізняються, проте найбільше за останні тридцять років потеплішало в Чернігові та Києві. Крім того, зростає дефіцит зволоження.

А синоптик Роман Мурмило спрогнозував, що в найближчі роки зими в Україні будуть без рясного снігу та сильних морозів. На півночі країни, за його словами, холодна пора року буде малосніжною і зовсім безсніжною на півдні.

Фактично зміни клімату в Україні можна буде побачити через три-п'ять десятиліть. У південній частині країни переважатиме середземноморський клімат, а північна буде лісостеповою зоною, зазначив фахівець.

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