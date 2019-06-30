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"Шахтеры такие шахтеры": визит делегации "ДНР" в Россию рассмешил сеть

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Сеть рассмешило фото, сделанное во время визита делегации "Донецкой народной республики" на Курский Коренской ярмарок в России.

Снимками с поездки похвастался поддерживающий террористов пропагандистский сайт ДАН. Указывается, что представители самопровозглашенной "республики" представили в РФ "продукцию отечественных производителей".

Заявляется, что "ДНР" привезла на ярмарку товары "17-ти республиканских предприятий", в частности, холодильники, кондитерские изделия, бытовую химию, светильники, текстиль.

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Пользователи сети обратили внимание на снимок чернокожих участников мероприятия у стенда "ДНР". Они сфотографировались с флагами "республики".

"Шахтеры такие шахтеры": визит делегации "ДНР" в Россию рассмешил сеть

ДАН

"Я только одного не понял, на фото куряне или представители народа Донбасса?" – написал на странице в Twitter блогер с ником Necro Mancer.

"Шахтеры такие шахтеры", "Это коренные жители!" "Денерийцы с Сомали", "Ракурс с крылышками на голове забавный", – пишут в комментариях.

"Шахтеры такие шахтеры": визит делегации "ДНР" в Россию рассмешил сеть

Скриншот

"Шахтеры такие шахтеры": визит делегации "ДНР" в Россию рассмешил сеть

Скриншот

"Шахтеры такие шахтеры": визит делегации "ДНР" в Россию рассмешил сеть

Скриншот

Продукция "ДНР"

Продукция "ДНР"

ДАН

Коллектив

Коллектив "ДНР", который выступил в России

ДАН

"Шахтеры такие шахтеры": визит делегации "ДНР" в Россию рассмешил сеть

ДАН

"Шахтеры такие шахтеры": визит делегации "ДНР" в Россию рассмешил сеть

ДАН

"Шахтеры такие шахтеры": визит делегации "ДНР" в Россию рассмешил сеть

ДАН

Как сообщал OBOZREVATEL, "власти" т.н. "республик"незаконно захватили украинские предприятия, в том числе и шахты, которые остались на неподконтрольной территории.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
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РоссияКурск
Теги
УкраинаДНРНовости ДНРНовости Донбассафотографиисоцсетипропаганда
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