"Шахтеры такие шахтеры": визит делегации "ДНР" в Россию рассмешил сеть

Сеть рассмешило фото, сделанное во время визита делегации "Донецкой народной республики" на Курский Коренской ярмарок в России.

Снимками с поездки похвастался поддерживающий террористов пропагандистский сайт ДАН. Указывается, что представители самопровозглашенной "республики" представили в РФ "продукцию отечественных производителей".

Заявляется, что "ДНР" привезла на ярмарку товары "17-ти республиканских предприятий", в частности, холодильники, кондитерские изделия, бытовую химию, светильники, текстиль.

Пользователи сети обратили внимание на снимок чернокожих участников мероприятия у стенда "ДНР". Они сфотографировались с флагами "республики".

ДАН

"Я только одного не понял, на фото куряне или представители народа Донбасса?" – написал на странице в Twitter блогер с ником Necro Mancer.

"Шахтеры такие шахтеры", "Это коренные жители!" "Денерийцы с Сомали", "Ракурс с крылышками на голове забавный", – пишут в комментариях.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Продукция "ДНР" ДАН

Коллектив "ДНР", который выступил в России ДАН

ДАН

ДАН

ДАН

Я только одного не понял, на фото куряне или представители народа Донбасса? #загадка https://t.co/v0BWwe7gu5 pic.twitter.com/LgehIOEOJP — Necro Mancer (@666_mancer) June 30, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, "власти" т.н. "республик"незаконно захватили украинские предприятия, в том числе и шахты, которые остались на неподконтрольной территории.

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