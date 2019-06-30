"Шахтеры такие шахтеры": визит делегации "ДНР" в Россию рассмешил сеть

Сеть рассмешило фото, сделанное во время визита делегации "Донецкой народной республики" на Курский Коренской ярмарок в России.
Снимками с поездки похвастался поддерживающий террористов пропагандистский сайт ДАН. Указывается, что представители самопровозглашенной "республики" представили в РФ "продукцию отечественных производителей".
Заявляется, что "ДНР" привезла на ярмарку товары "17-ти республиканских предприятий", в частности, холодильники, кондитерские изделия, бытовую химию, светильники, текстиль.
Пользователи сети обратили внимание на снимок чернокожих участников мероприятия у стенда "ДНР". Они сфотографировались с флагами "республики".
ДАН
"Я только одного не понял, на фото куряне или представители народа Донбасса?" – написал на странице в Twitter блогер с ником Necro Mancer.
"Шахтеры такие шахтеры", "Это коренные жители!" "Денерийцы с Сомали", "Ракурс с крылышками на голове забавный", – пишут в комментариях.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Продукция "ДНР"
ДАН
Коллектив "ДНР", который выступил в России
ДАН
ДАН
ДАН
ДАН
Я только одного не понял, на фото куряне или представители народа Донбасса? #загадка https://t.co/v0BWwe7gu5 pic.twitter.com/LgehIOEOJP— Necro Mancer (@666_mancer) June 30, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, "власти" т.н. "республик"незаконно захватили украинские предприятия, в том числе и шахты, которые остались на неподконтрольной территории.
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