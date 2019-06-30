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"Шахтарі такі шахтарі": візит делегації "ДНР" у Росію розсмішив мережу

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Мережу розсмішило фото, зроблене під час візиту делегації "Донецької народної республіки" на Курський Коренський ярмарок у Росії.

Знімками з поїздки похвалився пропагандистський сайт ДАН, що підтримує терористів. Вказується, що представники самопроголошеної "республіки" представили в РФ "продукцію вітчизняних виробників".

Заявляється, що "ДНР" привезла на ярмарок товари "17-ти республіканських підприємств", зокрема, холодильники, кондитерські вироби, побутову хімію, світильники, текстиль.

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Користувачі мережі звернули увагу на знімок чорношкірих учасників заходу біля стенду "ДНР". Вони сфотографувалися з прапорами "республіки".

"Шахтарі такі шахтарі": візит делегації "ДНР" у Росію розсмішив мережу

ДАН

"Я тільки одного не зрозумів, на фото куряни чи представники народу Донбасу?" – написав на сторінці у Twitter блогер із ніком Necro Mancer.

"Шахтарі такі шахтарі", "Це корінні жителі!" "Денерійці із Сомалі", "Ракурс із крильцями на голові кумедний", – пишуть у коментарях.

"Шахтарі такі шахтарі": візит делегації "ДНР" у Росію розсмішив мережу

Скріншот

"Шахтарі такі шахтарі": візит делегації "ДНР" у Росію розсмішив мережу

Скріншот

"Шахтарі такі шахтарі": візит делегації "ДНР" у Росію розсмішив мережу

Скріншот

Продукція "ДНР"

Продукція "ДНР"

ДАН

Колектив "ДНР", який виступив у Росії

Колектив "ДНР", який виступив у Росії

ДАН

"Шахтарі такі шахтарі": візит делегації "ДНР" у Росію розсмішив мережу

ДАН

"Шахтарі такі шахтарі": візит делегації "ДНР" у Росію розсмішив мережу

ДАН

"Шахтарі такі шахтарі": візит делегації "ДНР" у Росію розсмішив мережу

ДАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, "влада" т.зв. "республік" незаконно захопила українські підприємства, в тому числі й шахти, які залишилися на непідконтрольній території.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
РосіяКурськ
Теги
УкраїнаДНРНовини ДНРНовини Донбасуфотографиисоцмережіпропаганда
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